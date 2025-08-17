Mann mit Messer attackierte am Wiener Westbahnhof Unbekannte

Ein 30-Jähriger soll am Samstagabend am Wiener Westbahnhof scheinbar grundlos drei ihm unbekannte Männer im Alter zwischen 48 und 51 Jahren mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Eines der Opfer erlitt eine Stichverletzung im Halsbereich, ein weiteres eine solche im Bauchbereich, das dritte wurde durch einen Kopfstoß verletzt. Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien nahmen den somalischen Staatsangehörigen schließlich gegen 21 Uhr fest.