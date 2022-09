Wien: Ladendieb versetzt Shop-Angestellten Faustschlag

In Wieden endete ein versuchter Ladendiebstahl am Mittwoch mit einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 67 Jahre alter Angestellter eines Geschäfts einen Mann beim Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet hatte, stellte er sich dem Verdächtigen in den Weg. Der zögerte nicht lange und schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht, um flüchten zu können.

Zwischenzeitlich war aber schon der Polizeinotruf verständigt worden. Polizisten der Polizeiinspektion Taubstummengasse nahmen den Beschuldigten, einen 41-jährigen Rumänen, fest. Der 67-Jährige soll nicht verletzt worden sein.

