Polizei findet 70.000 Zigaretten bei Wohnungskontrolle in Wien

Beamte der Abteilung fĂŒr Fremdenpolizei und Anhaltevollzug fĂŒhrten gemeinsam mit dem Referat fĂŒr Leistungskontrolle Asyl und Grundversorgung des Innenministeriums eine Grundversorgungskontrolle in einer Wohnung in Rudolfsheim-FĂŒnfhaus durch. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Leistungen an Asylwerber nicht zu Unrecht bezogen werden.

Was sie in der Wohnung jedoch fanden war nicht der gesuchte Grundversorgungsbezieher, sondern insgesamt rund 70.000 Zigaretten. Versteckt hatte sie der VerdÀchtige in einem Kasten.

Von der Zollfahndung beschlagnahmte den Fund. Der mutmaßliche Besitzer, ein 24-jĂ€hriger Mann aus Syrien, wurde angezeigt.

