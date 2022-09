Attacke auf Mitarbeiter eines Geldtransporters in Favoriten

Im ersten Moment k√∂nnte man an einen √úberfall denken, wenn man h√∂rt, dass Mitarbeiter eines Geldtransporters attackiert wurden. Ein √úberfall war aber offenbar nicht die Intention eines 34-j√§hirgen Bulgaren, der das am Donnerstag in Wien-Favoriten getan hat. Der Mann d√ľrfte alkoholisiert gewesen und mit den M√§nnern in Streit geraten sein. Dabei besch√§digte er auch den Transporter.

Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse konnten den Mann festnehmen. Er wurde angezeigt.

