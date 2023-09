Wien: Ladendieb biss Detektiv in den Unterarm

Ein 48-jähriger Mann, der Freitagmittag beim Stehlen in einem Geschäft am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten erwischt worden war, hat einen Ladendetektiv in den Unterarm gebissen. Der Mann musste notfallmedizinisch behandelt und in ein Spital gebracht werden. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

