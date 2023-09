Jungräuberinnen sollen zwei Zwölfjährige in Wien abgepasst haben

Mitte September sprachen zwei 14-jährige Mädchen in der Brigittenau zwei zwölfjährige Mädchen an. Im Zuge der Unterhaltung sollen die beiden älteren Jugendlichen den jüngeren Gewalt angedroht haben und sie so dazu gebracht haben, in eine Wohnhausanlage mitzukommen.

Eine Tatverdächtige forderte von einem Mädchen die Jacke und das Mobiltelefon, während die andere Tatverdächtige sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Anschließend flüchteten die Beschuldigten mit dem mutmaßlichen Raubgut.