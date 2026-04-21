Touristen-Hochburg: Wien knackt auch bei Kongressgästen Rekorde

Wien hat bereits einen historischen Rekord aufgestellt: Die Stadt verbuchte im Jahr 2025 erstmals über 20 Millionen Nächtigungen. Das beste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen hat auch der Tagungstourismus hinter sich. Das haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck und Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner verkündet. Präsentiert wurde die Meeting-Bilanz 2025, wonach Wien als Gastgeberin so gefragt ist wie nie zuvor. Die Stadt ist sogar bis 2031 bereits gut gebucht.

Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen wurden mehr als zwei Millionen Nächtigungen durch Meeting-Gäste generiert. „Das zeigt einmal mehr: Wien hat sich dank ihrer langen Kongresstradition, ausgezeichneten Infrastruktur und gezielten Positionierung als internationaler Treffpunkt für Wissenschaft, Wirtschaft und Innovation fest etabliert“, sagte Ludwig. Jede achte Nächtigung ist ein Meeting Insgesamt fanden 7.196 Kongresse und Firmentagungen statt, ein Plus von 9% im Vergleich zu 2024. Verzeichnet wurden 794.812 Teilnehmer (+19%) und 2,54 Millionen Nächtigungen (+27%). Damit geht bereits jede achte Gästenächtigung auf ein Meeting zurück.

Der Anstieg spült auch reichlich Geld in die Kassen. Laut Bilanz wurde eine Wertschöpfung von 1,707 Milliarden Euro generiert, ein neues Rekordhoch. Darin enthalten sind 348 Millionen Euro Steuereinnahmen, wovon 223 Millionen an den Bund und 125 Millionen an Länder und Gemeinden flossen. Wien selbst profitierte mit 39 Millionen Euro. „Wien hat immer Saison. Es gibt keine Jahreszeit, in der der Tourismus hinkt. An dem wollen wir weiterarbeiten, denn das sichert 19.300 Arbeitsplätze, die ganzjährig garantiert werden“, betonte Ludwig.

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Anatomie des Booms: Medizin beherrscht Kongresstourismus Und auch wenn es mehr Firmentagungen (4.582) als Kongresse (2.614) gibt, finden letztere in viel größeren Dimensionen statt und tragen daher den Löwenanteil zur Bilanz bei. Kongresse generieren mit rund 1,7 Mio. Nächtigungen zwei Drittel aller Nächtigungen, 39% aller Teilnehmer und fast zwei Drittel der Wertschöpfung (rund 59% bzw. 1,003 Mrd. Euro). Beherrscht wird der Kongresstourismus in Wien mit 48% von der Humanmedizin. Naturwissenschaften kamen auf 12%, die Geisteswissenschaften auf 10%, der Bereich Technologie auf 7%. Auf den Sitz der Vereinten Nationen gehen 7% zurück.

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Meeting- und Kongressgäste lassen deutlich mehr Geld in unserer Stadt als andere Touristen. von Walter Ruck Wirtschaftskammer Wien

Firmentagungen fanden mit 41% vor allem in den Bereichen Bank-/Finanzwesen und Wirtschaft statt, 19% entfallen auf Technologie sowie 16% auf das Gesundheitswesen. Insgesamt stiegen die Nächtigungen in dem Segment enorm, nämlich um zwei Drittel, genaue rum 62%. Besonders zahlungskräftige Gäste Der Meeting-Tourismus ist laut Ruck "heiß umkämpft" und dass sich Wien in diesem Bereich stark positioniert, hat einen einfachen Grund: „Meeting- und Kongressgäste lassen deutlich mehr Geld in unserer Stadt als andere Touristen. Sie sind auch Botschafterinnen und Botschafter für Wien. Fast alle Meeting-Gäste wollen Wien wieder besuchen.“ Ein Bild vom durchschnittlichen Meeting-Gast zeichnet die Wertschöpfungsstudie des WIFO mit 819 Teilnehmenden. Die Kernaussagen: Meeting-Gäste kommen in Begleitung, verlängern ihren Aufenthalt, bleiben also länger und geben mehr Geld aus, als Freizeittouristen. 89% kommen aus dem Ausland - 63% aus Europa, 15% aus Asien, 9% aus den USA. Ein Meeting-Gast bleibt rund 4,4 Nächte und gibt durchschnittlich 560 Euro aus - mehr als der übliche Wien-Gast (rund 380 Euro bei 2,34 Nächten).