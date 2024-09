13-Jährige starb in Wien an Kohlenmonoxidvergiftung

Eine 13-Jährige ist Sonntagabend in der Wohnung ihrer Familie in Wien-Penzing durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen.

Die Berufsfeuerwehr stellte deutlich erhöhte Werte des giftigen Gases am Unfallort in einem Mehrparteienhaus fest, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Montag der APA.

Ersten Erhebungen der Inspektionsrauchfangkehrer der Berufsfeuerwehr zufolge wurde das Unglück "beim Betrieb der raumluftabhängigen Gastherme" im Badezimmer ausgelöst - es sei zu einem erheblichen Rückstau bei der Abgasanlage gekommen, erläuterte der Feuerwehrsprecher: "Dadurch konnte das Kohlenmonoxid (CO) nicht ausreichend entweichen." In der Wohnung hatte sich "eine gefährliche Konzentration" angesammelt.

Ob die Geräte in diesem Fall die Situation verschärft haben könnten, sei aber noch Gegenstand von Ermittlungen.



Insgesamt seien in diesem überaus heißen Sommer in Wien nun schon drei Personen an CO-Vergiftungen in Wohnungen gestorben, so die Daten der Berufsfeuerwehr.