CO-Unfälle häufen sich: Wie man die Gefahr davor mindern kann

Mindestens drei Menschen haben im Sommer 2024 in Wien bereits bei CO-Unfällen ihr Leben verloren. Bei sehr hohen Außentemperaturen kann es bei Gasverbrauchseinrichtungen wie Gaskombithermen und Gasdurchlauferhitzern zu Abzugsstörungen der Abgase kommen, erläutert die Berufsfeuerwehr Wien. Dann kann Kohlenmonoxid (CO) in Wohnräume austreten. "Es wird während Hitzeperioden empfohlen, die Räume mit Gasverbrauchseinrichtungen ausreichend zu belüften", so die Fachleute.