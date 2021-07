Zwei Tote Kinder in OÖ: Die unterschätzte Gefahr von Kohlenmonoxid

Seit Dienstagfrüh ist es traurige Gewissheit: Jene zwei Buben im Alter von zwei und fünf Jahren, die nach einem Kohlenmonoxid-Unfall auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) wiederbelebt werden musste, sind tot. Ihre Mutter, die in einer Klinik in Regensburg in einer Druckkammer liegt, schwebt weiter in Lebensgefahr.

Unwetter verursachte Stromausfall

Das Unglück hatte nach einem Unwetter, das Sonntagabend im unteren Mühlviertel zu Stromausfällen führte, seinen Anfang genommen. Mehrere umgeknickte Bäume hatten die Stromzufuhr zu dem Bauernhof gekappt. Der Ehemann und Vater nahm daher am Montag gegen 5.30 Uhr das Notstromaggregat in Betrieb und ging zur Arbeit. Gegen 8 Uhr kam ein Nachbar, um das Gerät zu betanken, schilderte die Polizei Oberösterreich. Allerdings wurde nach dem Tanken der Kellerraum nicht durchgelüftet, so dass die giftigen Gase nicht abziehen konnten.

Als später die Mutter mit ihren beiden Kindern nach unten ging, atmeten sie das Kohlenmonoxid ein und wurden sofort bewusstlos. Nachdem die gehbehinderte Großmutter, die ebenfalls auf dem Bauernhof wohnt, ihre Enkel und die Schwiegertochter nicht hörte, rief sie eine Tochter an, die in der Nähe des Anwesens lebt. Gemeinsam mit ihrem Freund kam sie zum Nachschauen. Beide fanden die Schwerverletzten im Keller und brachten sie ins Freie.