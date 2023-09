Wien knüpft neues Wohnquartier an den Bau der Lobau-Autobahn

Verknüpfter Wohnraum

Zu bedenken gibt Rehm in diesem Zusammenhang auch, dass die Stadt die Errichtung von Wohnraum am Oberen Hausfeld von Straßenprojekten abhängig mache, die ihn absehbarer Zeit aber gar nicht gebaut werden können.

In einer ganz ähnlichen Situation befindet man sich auch in der Seestadt. Hier stockt die Errichtung der S1-Spange, die an der Stadtstraße anschließen und am Knoten Raasdorf in die S1 münden soll. Verhandelt wird dazu am 2. Oktober am BVwG.