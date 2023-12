Wien: Juden auf "Angewandter" bei Demo attackiert

"Universitäten kein sicherer Ort"

Universitäten seien für jüdische Studierende derzeit kein sicherer Ort, so die Hochschülerschaft weiter in ihrem Posting. Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. "Wow, sie sagen wirklich am 7.10 "was no Aggression", schreibt ein User. "Es hat in Wien, in Österreich, noch dazu auf einer weiterbildenden Lehranstalt überhaupt keine Free-Palestine-Kundgebung stattzufinden. Ohne Diskussion und wenn und aber!", lautete der Kommentar eines anderen Nutzers.

➤ Mehr lesen: Israel-Fahne vor Linzer Rathaus zerstört: Täter (14 und 16) gefasst

Mittlerweile hat die Universität für angewandte Kunst in einer Stellungnahme reagiert. "Wir sind entsetzt über den grauenhaften Angriff der Hamas auf Israel. Wir dulden keinen Terror, keine Form des Antisemitismus und keine Relativierung des Existenzrechts Israels. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern des Angriffes, ihren Angehörigen, den Geiseln und es gilt den Menschen, die in Folge des Angriffs zu Opfern werden", heißt es seitens des Rektorats.