Uni Campus mit antisemitischen Parolen beschmiert - Anzeige erstattet

Am Wochenende wurden Gebäue am Uni Campus in der Spitalgasse am Alsergrund mit antisemitischen Botschaften beschmiert, wie die Jüdischen österreichischen Hochschülerinnen (JöH) am Sonntag berichtet. Auf der Plattform "X", ehemals Twitter, veröffentlichte man Bilder: Zu lesen sind Parolen wie "Free Gaza" sowie "Apartheid" und "Genozid'“.

"Schuldkult und Entlastung, wie man ihn sonst nur von Neonazis kennt (,German/Austrian Guilt'). Jüdische Studierende fühlen sich an Universitäten zur Zeit nicht sicher", heißt es in dem Posting. Noch in der Nacht auf Sonntag wurden die Schmierereien wiederum von der Gruppe "Antifa Wien West" durchgestrichen beziehungsweise mit eigenen Parolen ("Fight Antisemitism") ergänzt.