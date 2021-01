Wien-Josefstadt: Verdächtiger nach Einbruch in Pension festgenommen

Am Donnerstagabend soll ein Verdächtiger in eine Pension in der Wiener Josefstadt eingebrochen sein. Die Sondereinheit WEGA sowie die Diensthundeeinheit der Polizei rückten an, um das Gebäude in der Lange Gasse zu durchsuchen.

Ein Diensthund spürte in der Pension einen 29-jährigen Österreicher auf. Der Mann wurde festgenommen - bei ihm soll auch Cannabis gefunden worden sein.

