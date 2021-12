Wien ist ein Dorf: Buch gibt Einblick in die Grätzel der Stadt

Jeder Wiener kennt sie: Die dörflichen Relikte inmitten der Großstadt. Was für den einen Lainz, Mauer, Hetzendorf oder Altmannsdorf ist, ist für den anderen Nußdorf, Heiligenstadt, Leopoldau oder Breitenlee.

Je nachdem, wo in Wien man eben zuhause ist. Erst in den vergangenen 120 Jahren verschmolzen diese Orte zur Millionen-Metropole. In dem neuen Buch "Die Dörfer von Wien. Geschichten einst und jetzt" geben Beppo Beyerl und Thomas Hofmann Einblick in Wiens Stadtentwicklung.

Sie erkunden 32 der über 60 eingemeindeten Dörfer. "Die dörflichen Strukturen sind selbst im heute dicht verbauten Gebiet noch vielerorts anzutreffen", schreiben sie.

Spurensuche in der Großstadt

"Das Grätzel als kleinste topgrafische Untereinheit erlebt eine nie dagewesene Renaissance. So sehr wir auch global denken und agieren, das tägliche Leben findet seine Ausprägung im Lokalen."

Beyerl und Hoffmann frequentieren eben die geflügelten Worte von "Wien ist ein Dorf" und haben sich auf eine Spurensuche begeben.