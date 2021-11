Die Gräber der Prominenz am Grinzinger Friedhof

Was Beethoven für den Zentralfriedhof, ist Gustav Mahler für Grinzing: der große Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Als der Komponist 1911 mit 50 Jahren an einer Herzschwäche verstorben war, entwarf der berühmte Architekt Josef Hoffmann den Grabstein. Mahler ruht an der Seite seiner vierjährig verschiedenen Tochter Anna, und nur wenige Schritte entfernt von der Ruhestätte seiner Frau Alma Mahler-Werfel. Sie starb 1964 in New York und ließ ihre sterblichen Überreste nach Wien überführen.

Die ersten Bestattungen im alten Teil des Grinzinger Friedhofs erfolgten im Pestjahr 1713, der neue Teil entstand 1829. Der Friedhof gilt als eine der schönsten Ruhestätten Wiens und beherbergt rund 5.000 Gräber, davon weit mehr als 100 Prominenten- und ehrenhalber gewidmete Gräber.

Auch die Damen Christl Schönfeldt und Lotte Tobisch ruhen in Grinzing in trauter Nachbarschaft. Dabei konnten sie einander zu Lebzeiten nicht ausstehen. So sagte die Tobisch, die der Schönfeldt 1981 als Opernballorganisatorin gefolgt war, spitz: „Sie hat den Opernball in den 1950er-Jahren glänzend organisiert, aber sie hat nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass die Zeiten nach einem Vierteljahrhundert andere geworden sind.“ Die Damen haben bis zu Schönfeldts Tod im Jahr 2013 kein Wort mehr miteinander gewechselt.

Der Grabstein, in den „Lotte Tobisch von Labotyn“ eingraviert ist, erzählt die diffizile Geschichte ihres Lebens: Sie hatte sich als 22-jährige Schauspielerin in den um 37 Jahre älteren Dramaturgen Erhard Buschbeck verliebt, doch als der Direktor des Burgtheaters wurde, musste sie es verlassen: „Direktor und Schauspielerin an einem Theater, das war damals unmöglich.“ Er starb 1960, womit für sie die große Liebe und die große Schauspielkarriere auf der Strecke geblieben sind. In ihrem Grab am Grinzinger Friedhof haben sie einander wiedergefunden. Nach fast 60 Jahren!