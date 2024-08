Wien ist dort, wo die Oma eine Bezirkshymne komponiert

Eine schöne Geschichte. Ruth Hembach schreibt: „Meine Großmutter hat Ihren Zeitungsartikel gelesen und daraufhin gleich einen eigenen Text mit Musik geschrieben.“ Das „Landstraßer Lied“, eine Hymne auf den 3. Bezirk , von Helene Hembach startet so: Wer Glück hat und im „Dritten“’ wohnt – den hat das Schicksal reich belohnt. – Kein andres Viertel unsrer Stadt – so spannende Geschichten hat!

Seit Mai vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Vorschläge für eine Bezirkshymne in der Mailbox des Redakteurs eingehen. Es wird daher an dieser Stelle um Verständnis gebeten, dass nicht alle Vorschläge den Weg in die heutige Zeitung fanden.