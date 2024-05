Best of: Welche Hymne passt zu welchem Wiener Bezirk?

Er würde dem KURIER gerne Material von seinem Vater zur Verfügung stellen. Bietet Ronald Leopoldi an. Der Schauspieler, Sänger und Geschäftsmann ist der Sohn des Holocaust-Überlebenden und Wienerlied-Sängers Hermann Leopoldi (1888 – 1959).

Auf die Frage, was er einbringen möchte, nennt Ronald Leopoldi eine ganze Reihe von Liedern, die sein Vater gemeinsam mit seiner Mutter, der Sängerin Helly Möslein, veröffentlicht hat. Besonders geeignet für einzelne Bezirke erscheinen: „Ich bin ein Hütteldorf-Hackinger“, „Meidlinger Buam“ oder „In Floridsdorf am Spitz“.

„In der Josefstadt“

Dankbar für die Aufnahme in den Wiener Bezirke-Reigen zeigt sich der Künstler und Kulturvermittler Dominik Nostitz. Er hat zur Melodie einer weltbekannten Tom-Waits-Nummer die Ode „In der Josefstadt“ geschrieben und trägt sie bei seinen Auftritten am Klavier regelmäßig vor.

Die Frage, ob er auch für einen anderen Bezirk etwas schreiben könnte, beantwortet Nostitz spontan mit einem Ja. Präferenzen hat er keine: „Ich habe in den vergangenen Jahren wirklich in allen Bezirken Projekte gehabt.“