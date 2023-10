Wien-Holding-Arena: Sieger des Vergabeverfahrens bewirbt sich erneut

Das Verwaltungsgericht Wien hat vergangene Woche das Vergabeverfahren fĂŒr die Multifunktionshalle mit dem Arbeitstitel Wien-Holding-Arena in St. Marx gekippt. Dem Einspruch des Projektwerbers CTS Eventim wurde stattgegeben, die Zuschlagsentscheidung an die OVG Bristol Limited aus formalen GrĂŒnden fĂŒr nichtig erklĂ€rt.

Der CEO der Oak View Group (OVG) Tim Leiweke zeigte sich am heutigen Montag von dem Ergebnis "sehr enttĂ€uscht". Dennoch: Die Oak View Group will sich erneut um den Auftrag fĂŒr die Wien Holding Arena bewerben, heißt es in einer Aussendung. “Gemeinsam mit unseren Partnern in Wien wird die Oak View Group nun das Verfahren analysieren und ĂŒber die weiteren Schritte entscheiden. Sollten wir uns entscheiden, weiterzumachen und das Verfahren fortsetzen, bleiben wir zuversichtlich, dass wir die EinwĂ€nde des Gerichts leicht beheben können", sagt Jessica Koravos, die PrĂ€sidentin von OVG International.

Auf Partnersuche musste die Stadt ĂŒberhaupt erst wegen der hohen Kosten gehen - im schlimmsten Fall hĂ€tte das Projekt die Stadt mehr als eine Milliarde Euro kosten können. Der Bestbieter OVG Bristol wurde im Juli prĂ€sentiert. Dieser veranschlagte 384 Millionen Euro fĂŒr die Errichtung der Halle, die Stadt hĂ€tte nur noch 55 Millionen Euro zahlen mĂŒssen.

Aber nicht nur die Vergabe, auch der Zeitplan ist in den vergangenen Jahren aus den Fugen geraten. Wurde bei der ersten Planung im Jahr 2019 die Eröffnung fĂŒr 2024 angedacht, musste sie bereits auf 2029 verschoben werden. Ob dieser Zeitplan zu halten ist, dĂŒrfte nun unklar sein.