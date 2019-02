Wiener Gemeinderäte fördern ihre eigenen Vereine

Auf Grundlage des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes legt die Geschäftsordnung des Gemeinderats fest, in welchen Fällen Mandatare ihre Befangenheit zu melden haben. In der Praxis kommt das – anders als etwa in Niederösterreichs Gemeinderäten – so gut wie nie vor.

„Es handelt sich um ehrenamtliche Funktionen, für die die Gemeinderäte kein Geld bekommen“, sagt ein Sprecher des SPÖ-Rathausklubs auf Anfrage des KURIER. Es seien Politiker aller Parteien in den Aufsichtsgremien der Vereine vertreten, was auch Sinn mache: „Wenn die Stadt Vereine fördert, besteht größtes Interesse, dass das Geld richtig eingesetzt wird.“