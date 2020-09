Wien: Fußgängerin schaut auf Handy und wird von Lkw erfasst

Am Mittwochabend ereignete sich in der Fichtnergasse in Wien-Hietzing ein Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Lenker eines Klein-Lkw und einer 39-jährigen Fußgängerin. Die gerade querende Fußgängerin wurde beim Linksabbiegen von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen

Laut eigenen Angaben war die Frau durch ihr Mobiltelefon abgelenkt gewesen. Sie erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: