Supermarkt überfallen, zwei Verkäufer in Kiste gesperrt

Mit Pistolen bewaffnet, läuteten heute Früh zwei unbekannte Männer am Lieferanteneingang einer Supermarkt-Filiale in der Quellenstraße in Wien-Favoriten. Als eine Mitarbeiterin öffnete, sah sie plötzlich in einen Pistolenlauf. Die Räuber bedrohten die Frau, drängten sie wieder hinein und sperrten die 36-jährige Frau in eine ein mal zwei Meter große Kühl-Transportbox.

Die Räuber sperrten die Verkäufer in diese Kiste . https://images.spunq.telekurier.at/46-54546037.jpg/6.728.641 Polizei Lidl , Quellenstraße , , Kühlbox… Überfall auf Wien , Kühlbox… Überfall auf Lidl , Quellenstraße , Wien , Kühlbox Tresor öffnen, steckten das Bargeld ein und sperrten anschließend auch diesen in die Kiste . Nach dem Raubüberfall verschlossen die Täter die Truhe und drehten sie mit der Tür zur Wand. Danach ließen sie sich von einem 30-jährigen Mann denöffnen, steckten das Bargeld ein und sperrten anschließend auch diesen in die. Nach dem Raubüberfall verschlossen die Täter die Truhe und drehten sie mit der Tür zur Wand.