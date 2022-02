Frau konnte Vergewaltigung in Wien mit Messer abwehren

Als eine Frau das Eingangstor zu ihrem Wohnhaus in Wien-Meidling öffnen wollte, soll sie von einem Mann von hinten attackiert worden sein. Der Tatverdächtige dürfte sie in den Innenhof gedrängt haben, wo er begonnen haben soll, die 22-Jährige unsittlich an intimen Körperstellen zu berühren und zu Boden zu drängen.

Die junge Frau konnte ein Messer aus ihrer Handtasche nehmen und sich in offenkundiger Notwehr gegen den mutmaßlichen Angreifer verteidigen. Dadurch erlitt der Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Der Mann soll ihr die Handtasche gestohlen haben und konnte zu Fuß flüchten.

Kurze Zeit später konnte die Polizei den 24-jährigen Syrer, bei dem über ein Promille Alkohol im Blut gemessen wurde, festnehmen. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Nach der Behandlung im Spital wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht. Dort zeigte er sich nicht geständig.

