Interpol-Fahndung wegen Sexualdelikten: Mann in Wien geschnappt

Donnerstagfrüh ist den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien gelungen, nach monatelangen Ermittlungen einen international gesuchten Mann festzunehmen.

In Wien-Ottakring wurde ein 43-jähriger Russe geschnappt, der seit Mai vergangenen Jahres wegen des Verdachts von Sexualdelikten in Russland per Interpol-Fahndung gesucht wurde.

Der 43-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

