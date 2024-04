Wien fordert Tempobremse für Elektromopeds

Es sei ein Problem, auf das sie sehr häufig angesprochen werde, weil es in den vergangenen Monaten geradezu explodiert sei: Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) möchte nun aktiv gegen passive Elektromobiliät auf zwei Rädern – sprich: Elektromopeds – vorgehen und hat am Montag einen Forderungskatalog Richtung Verkehrsministerium präsentiert.

Kernpunkte sind ein Tempo- und Gewichtslimit für E-Mopeds auf Radwegen und Einführung einer eigenen Fahrzeugkategorie nach deutschem Vorbild, damit diese Vehikel nicht mehr als Fahrräder gelten und mit diesen Vorteilen die urbanen Gegenden unsicher machen können. „Diese Gesetzeslücke, die da von ganzen Essenszuliefer-Flotten entdeckt wurde, muss geschlossen werden“, erklärte Sima. Langfristiges Ziel sei, auf diesem Wege das Geschäftsmodell E-Moped unattraktiv zu machen und so die Gefährte von den Radwegen auf die Straße zu bekommen.

In Deutschland gibt es die Kategorie der Leichtmofas mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h: Radwege dürfen aber nur bei entsprechender Kennzeichnung mitbenützt werden.

Viel schneller als erlaubt

Angeführt wird etwa eine Untersuchung des KFV im Februar auf Wiener Radwegen – mit erstaunlichen Ergebnissen: Auf der flachen Lassallestraße etwa sei die Hälfte der E-Mopeds mit mehr als 26 km/h unterwegs gewesen – und 15 Prozent sogar mit mehr als 34 km/h. Womit die für viel Geld extra breit ausgebaute Radinfrastruktur von eigentlich illegalen E-Mopeds zu Lasten der Radler auch noch ausgenutzt werde – „was definitiv nicht in unserem Sinne ist“, so Sima, die die Zahl der E-Mopeds allein in Wien auf „1000 oder mehr“ schätzt.

Aus dem grünen Mobilitätsministerium heißt es zum Sima-Vorstoß, man stehe den Forderungen „offen gegenüber“. „Es ist unstrittig, dass es hier Handlungsbedarf gibt.“ Schließlich habe man bereits im Oktober einen Arbeitsausschuss auf fachlicher Basis etabliert, der an gemeinsamen Lösungen arbeite. Ein Zeitrahmen wird freilich nicht kommuniziert, weshalb eine Änderung noch vor der Nationalratswahl von Experten allgemein ausgeschlossen wird.