Wien-Floridsdorf: 79-jähriger Fußgänger von Auto erfasst

Am Donnerstagvormittag kam es in der Prager Straße/Kreuzung Anton-Störck-Gasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Laut derzeitigen Erhebungen soll ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto durch die Anton-Störck-Gasse gefahren sein, dann wollte er offenbar links in die Prager Straße einbiegen.

Ein 79-Jähriger überquerte im selben Moment zu Fuß die Prager Straße bei der Kreuzung mit der Anton-Störck-Gasse. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw-Lenker und dem Fußgänger, wodurch der 79-Jährige verletzt wurde. Der Verletzte wurde von einem Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

