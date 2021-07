Sirenen heulen am Wiener Stephansplatz, Menschen werfen sich panisch auf den Boden – das sind die Szenen einer öffentlichen Aktion ("Flashmob‘‘), welche jüdische Jugendliche am Donnerstag in der Wiener Innenstadt veranstalteten. Sobald das Geheule abklingt und die Teilnehmer langsam aus ihren Verstecken hervorkommen, ertönt aus einem Lautsprecher: "In Israel hast du 15 Sekunden, um dein Leben zu retten". Tatsächlich heulen in Israel mittlerweile täglich die Sirenen.

Seit Beginn des jüngsten Gaza-Konflikts zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind über 2500 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Dank des Raketenabwehrsystems "Iron Dome‘‘ ("Eiserne Kuppel") kommt es glücklicherweise zu wenig Schaden. Allerdings haben Israelis zwischen dem ersten Ertönen der Sirene und einem möglichen Raketeneinschlag im Süden des Landes nur 15 Sekunden Zeit, sich in Schutz zu bringen.