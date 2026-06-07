Warum 140 Wiener Häuser tagelang kein warmes Wasser haben

In Teilen von Wien müssen rund 140 Hausanschlüsse mehrere Tage ohne Warmwasser auskommen. Wiener Netze und Wien Energie führen von 25. bis 29. Juni umfangreiche Wartungs- und Ausbauarbeiten am Fernwärmenetz durch. Betroffen sind einzelne Straßenzüge in Penzing und Ottakring.

Grund für die Unterbrechung ist die sogenannte Flötzersteig-Leitung, die seit 1963 in Betrieb ist. Auf einer Länge von mehr als drei Kilometern werden Armaturen getauscht, zusätzliche Ventile eingebaut und die Leitung modernisiert. Die Arbeiten sind laut Angaben notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Ausbau des Netzes zu ermöglichen. Sie können nur während des Stillstands der Müllverbrennungsanlage durchgeführt werden.

Wo ist die nächste Dusche?

Für die betroffenen Haushalte werden Ersatzangebote bereitgestellt. Während der Bauzeit stehen Duschen in ausgewählten Sportstätten sowie frei zugängliche Duschcontainer zur Verfügung. Auch barrierefreie Angebote und ein Shuttleservice für mobilitätseingeschränkte Personen sind geplant. Zusätzlich erhalten die Betroffenen Wertkarten für den Eintritt in Wiener Bäder.