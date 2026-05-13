Wenn Gemeinden nicht mehr investieren können

Rund 1 Milliarde Euro an kommunalen Investitionen wurden laut einer Blitzumfrage des Österreichischen Gemeindebundes seit Anfang 2025 in Österreichs Gemeinden verschoben oder abgesagt. Betroffen seien unter anderem Kindergärten, Straßen, Hauptplätze, Radwegverbindungen und Begegnungsräume.

An der Umfrage nahmen 747 Gemeinden teil. Vier von fünf Gemeinden gaben an, Investitionen reduzieren, verschieben oder absagen zu müssen. Die teilnehmenden Gemeinden meldeten laut Gemeindebund knapp 400 Millionen Euro an aufgeschobenem Investitionsvolumen und mindestens 1.600 konkrete Projekte. Hochgerechnet auf alle 2.092 Gemeinden in Österreich entspreche das rund 1 Milliarde Euro sowie mehr als 5.000 Projekte.