Die Gemeinden wollen ihre schon bestehenden Kooperationen weiter ausbauen, um durch verstärkte Zusammenarbeit Geld zu sparen. Es gehe darum, effizienter zu wirtschaften und professioneller zusammenzuarbeiten, hieß es am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien. Das Motto laute "Zusammenarbeit statt Zusammenlegung", sagte Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (ÖVP). Um noch mehr Zusammenarbeit zu ermöglichen, stehen "rechtliche Nachjustierungen" auf der Wunschliste. Pressl betonte zum oftmaligen Ruf nach Gemeindezusammenlegungen, der Gemeindebund sei gegen Zwang - gerne aber für Zusammenlegungen aus freien Stücken. Problematisch sei aber, wenn man glaube, durch die Zusammenlegung von drei finanzschwachen Gemeinden würde automatisch eine finanzstarke Gemeinde entstehen. "Größer ist nicht automatisch besser."

Der Gemeindebund setze vielmehr auf Kooperationen bei den Dienstleistungen - mit Hilfe von Kooperationen zwischen den Gemeinden. Dabei geht es etwa um Zusammenarbeit bei Schul- und Standesamtsverbänden, Musikschulen, Kinderbetreuung, Wasser- und Abwasserversorgung, dem Betrieb von Bauhöfen oder um gemeinsame Beschaffungsvorgänge. Ziel: Kooperationsverbände in ganz Österreich Als Ziel nannte Pressl, derartige Dienstleistungsverbände in ganz Österreich zu etablieren, die Gemeinden je nach Bedarf Leistungen - wie Buchhaltung, Abgabeneinhebung, IT-Dienstleistungen etc. abnehmen können. Man sehe die Bezirksebene als "ideale Größenordnung", es gebe aber durchaus auch die Möglichkeit, dass in noch größeren Einheiten zusammengearbeitet werden kann. Hohes Einsparungspotenzial Pressl betonte die hohen Einsparungspotenziale am Beispiel seiner eigenen Gemeinde Ardagger in Niederösterreich, die Mitglied im "Gemeinde Dienstleistungsverband Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben" (GDA Amstetten) ist. "Wir haben alle Dienstleistungen, die möglich sind, an den Verband übertragen." Das betreffe auch die Abwicklung der Einhebung wichtiger Abgaben - von der Grundsteuer über Wasser- und Kanalgebühren bis hin zur Kommunalsteuer.