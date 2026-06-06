Baustellenfrust in Währing: "Niemand kennt sich mehr aus"

Baustellen, Umleitungen und Staus: Im 18. Bezirk liegen derzeit die Nerven bei den Bewohnern blank. „Man weiß nicht mehr, wo man entlangfahren darf“, sagt Anrainerin Tanja Koneska. Sie wohnt beim Lidlberg. Seit Anfang Juni sind dort Umbauarbeiten in Gange: An der Kreuzung zwischen Gersthofer Straße, Schöffelgasse und Lidlgasse soll ein Kreisverkehr entstehen.

„Die Autos stauen sich und der Verkehr ist nicht gut geregelt“, sagt Koneska. Ihrer Meinung nach hätte der Bezirk die Anrainer besser informieren sollen. Grund für den Kreisverkehr ist eine bessere Anbindung an den Bildungscampus Gersthof mit zwei neuen Bushaltestellen für die Linien 42A und 10A.

700.000 Euro für Umbau

Laut der Währinger Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) gab es dazu im Mai eine Infoveranstaltung: „Wir haben die unmittelbaren Anrainer darüber informiert.“ Trotzdem scheint der Ärger über die Baustelle groß. Bis Ende des Sommers müssen die Währinger noch mit den Bauarbeiten leben.

„Vielleicht gibt es in den kommenden Tagen noch eine Adaption der Baustelle“, so Nossek. Die Kosten dafür werden von den Bezirken Währing und Hernals getragen. „Wir rechnen mit rund 700.000 Euro“, sagt die Währinger Bezirksvorsteherin.

Der laute Aumannplatz

Das ist derzeit aber nicht die einzige Großbaustelle im 18. Bezirk. Ein paar Straßen weiter hören es die Anrainer rund um den Aumannplatz hämmern, bohren oder scheppern. Seit Ende April finden dort Gleisbauarbeiten der Straßenbahnlinien 40 und 41 statt. Dafür werden beide Linien umgeleitet und zwischen dem Gürtel und Gersthof fährt der Ersatzbus E41.