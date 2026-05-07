Wasserspiel und Bühne: So könnte der Aumannplatz bald aussehen

Der Aumannplatz im 18. Bezirk könnte sich bald grundlegend verändern. Aus dem heute stark vom Autoverkehr dominierten Kreisverkehr soll künftig ein Grätzlplatz mit mehr Grün, Fußgängerzonen und direkter Parkanbindung werden. Herzstück der Pläne ist eine völlige Neuorganisation des Verkehrs: Künftig soll der Autoverkehr auf der Gentzgassen-Seite gebündelt werden. Entlang der Währinger Straße könnte dadurch eine großflächige Fußgängerzone mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und Schanigärten entstehen. Dadurch würde erstmals eine zusammenhängende Freifläche zwischen den Lokalen rund um den Platz und dem Park in der Mitte entstehen. Auch der Norbert-Liebermann-Park in der Mitte des Platzes soll stärker geöffnet und besser erreichbar werden. Derzeit ist die Grünfläche von mehrspurigen Fahrbahnen umgeben und nur schwer zugänglich.

Weitere Ideen für den Aumannplatz der Zukunft umfassen ein Wasserspiel, eine kleine Bühne für Lesungen oder Konzerte, neue Sitzmöbel, eine fixe WC-Anlage sowie die Modernisierung der Parkbeleuchtung. Vor allem für Fußgänger und Familien soll der Bereich künftig sicherer und einfacher nutzbar werden. Gestaltung aus den 80ern Warum der Platz überhaupt umgestaltet werden soll, begründete Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) bei einem Medientermin vor allem mit seiner bisherigen Verkehrsdominanz. Die aktuelle Gestaltung stamme noch aus den 1980er-Jahren, als dem Autoverkehr „oberste Priorität“ eingeräumt worden sei. „Der Autoverkehr nimmt sehr viel Platz ein, er führt zwei- bis dreispurig rund um den Platz, da sind jetzt die Parkspuren noch gar nicht mitgerechnet“, betonte Nossek.