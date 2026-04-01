Aumannplatz: Vom Kreisverkehr zur Stadt-Oase

Der Aumannplatz im 18. Bezirk steht kurz vor einer Neugestaltung. Mitten in Währing verbindet er die Grätzel rund um Währing und Weinhaus sowie das Kreuzgassen- mit dem Cottageviertel. „Zurzeit hat er noch viel Potenzial“, sagt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne). „Jetzt ist der Platz quasi nur ein Kreisverkehr mit Grüninsel.“

Einen konkreten Plan für den Umbau gibt es noch nicht – ein zeitlicher Rahmen steht allerdings bereits fest. Schon in den Jahren 2022 und 2023 wurde eine mögliche Neugestaltung erstmals angekündigt. Der erste Schritt war das Einberufen einer Beteiligungsgruppe. Bewohner, Geschäftsleute, Schüler und Anrainer konnten Vorschläge einbringen – per Mail oder direkt vor Ort.

Konzept im Mai

„Die Antworten waren recht klar und haben sich oft wiederholt“, so Nossek. Gewünscht wurden mehr Begrünung, bessere Zugänge zum Norbert-Liebermann-Park in der Mitte des Platzes, sichere Querungen über den gesamten Platz sowie eine Verkehrsberuhigung.