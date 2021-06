Wien-Favoriten: Frau beißt Polizistin in den Unterarm

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am Montag um 2 Uhr in der Früh wegen einer angeblichen randalierenden Frau zu einer Tankstelle gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, soll die aggressive 27-jährige Slowakin auf die Beamten zugestürmt sein.

Im Zuge eines Handgemenges kamen die Beamten mit der Frau zu Sturz, dabei biss die Tatverdächtige einer Polizistin in den Unterarm. Die 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die verletzte Polizistin musste in einem Krankenhaus versorgt und mit einer Tetanusimpfung behandelt werden.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: