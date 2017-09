Eine Explosion oder Verpuffung sorgte Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Laxenburger Straße (Favoriten) für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Die Feuerwehr rief Alarmstufe zwei aus; die Berufsrettung rückte mit dem Katastrophenzug und mehreren Rettungswägen an. Bei der Detonation und einem anschließendem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Ursache war zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch unbekannt.

Zum Zeitpunkt der Explosion in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Laxenburger Straße/Ecke Arthaberplatz war offenbar niemand in dem Appartement anwesend. Anderen Hausbewohnern war durch den Qualm der Fluchtweg versperrt; sie mussten von der Feuerwehr teilweise unter Einsatz von Drehleitern und Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude gerettet werden.

Foto: /Berufsrettung Wien

Zehn Personen versorgt

Rund zehn Bewohner wurden vorübergehend vom Katastrophenzug der Rettung versorgt, zwei Personen mussten mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht werden.

Wann die anderen Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen können, war Mittwochabend noch ebenso unbekannt wie die Ursache der Explosion. Die Berufsfeuerwehr untersuchte das Gebäude auf statische Schäden und mögliche weitere Gefahrenquellen; die Brandermittler der Polizei nahmen ihre Arbeit auf.