Kinderwagen brannte in Wien-Favoriten: 5 Personen im Krankenhaus

Der Brand zweier Kinderwagen im Stiegenhaus eines Wohnhauses in Wien-Favoriten hat am Freitagnachmittag nicht nur einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Rettung nach sich gezogen: 37 Personen mussten der Berufsrettung zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben werden, fünf davon mussten ins Spital.

Bewohner über Fenster gerettet

Die Flammen an sich waren rasch gelöscht. Der Brand in dem Haus in der Muhrengasse verursachte allerdings starken Rauch im Stiegenhaus und in einigen Wohnungen.

Zahlreiche Bewohner waren dadurch gefährdet und von der Flucht auf diesem Weg ins Freie abgeschnitten. Daher wurden die Betroffenen einerseits mit Leitern über die Fenster, andererseits mit sogenannten Fluchtfiltermasken evakuiert.