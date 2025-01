Schlägerei zwischen "Freunden" in Wiener Wohnung

Zwischen zwei "Freunden" ist es am Donnerstagabend aus unbekannten Gründen zu einem heftigen Streit gekommen, in dessen Folge ein 19-Jähriger auf seinen gleichaltrigen Bekannten einprügelt haben soll. Auch beim Betreten der Wohnung in Wien-Favoriten durch Beamte mit dem Vater des Opfers, ging der Verdächtige mit Fäusten auf den Burschen los. Er wurde festgenommen, angezeigt und ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei am Freitag.