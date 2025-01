Wiener Polizist musste sich mit Sprung vor Raser retten

Nachdem er in der Nacht auf Freitag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring mit 91 km/h geblitzt worden war, soll sich ein 18-Jähriger aus dem Staub gemacht haben. Ein Polizist, der den Pkw anhalten wollte, musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.