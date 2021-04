Wien-Favoriten: Bauarbeiter entdecken Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Bei Grabungen bei einer Baustelle in Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten entdeckten Bauarbeiter am Donnerstagvormittag vermutlich Kriegsmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeiter riefen die Polizei, die den Gefahrenbereich absperrte und einen sprengstoffkundigen Beamten hinzuzog.

Dieser stellte fest, dass es sich um eine Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Der Entminungsdienst des Bundesheeres transportierte die Granate schließlich sicher ab.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps: Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

