Wien: Erfolg im Kampf gegen internationale Schlepperbande

Sechs mutmaßliche Schlepper gingen den Ermittlern in Österreich ins Netz. Die Männer sollen Menschen von Ungarn nach Österreich und in weiterer Folge in benachbarte Länder gebracht haben. Die Beamten konnten den irakischen Verdächtigen bisher 34 Schlepperfahrten nachweisen.

Dabei wurden teilweise auch "geschleppte" Personen aufgegriffen. Das Wiener Landeskriminalamt arbeitete seit Mai 2019 mit dem Bundeskriminalamt sowie ausländischen Behörden zusammen.

Hausdurchsuchungen in fünf Bezirken

Am Dienstag, wurde zudem in Wien unter Führung des Landeskriminalamts ein gemeinsamer Einsatz von WEGA und dem Bundeskriminalamt durchgeführt. Dabei wurden gleichzeitig sechs Wohnungen in Margareten, Alsergrund, Favoriten, Simmering und Floridsdorf durchsucht.