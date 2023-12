Expertin in US-Talkshows

Freeman studierte in den USA Psychologie an der Columbia University und begann eine bemerkenswerte Karriere, die sie in den 1970er-Jahren auch zum Dauer-Gast in US-Talkshows und als Kommentatorin und Expertin für Psychoanalyse machte. Seit den 2000er-Jahre engagiert sich Freeman auch als Zeitzeugin gegen das Vergessen und kam mit dem Projekt „A Letter To The Stars“ auch in ihre alte Heimat Österreich.

Zeilinger wurde durch seine Experimente zur Quantenteleportation weltberühmt. Seiner medialen Präsenz verdankt er auch den Spitznamen "Mr. Beam", "Quantenpapst" oder "Popstar der Wissenschaft". Im Vorjahr gewann Zeilinger den Nobelpreis für seine quantenphysikalischen Forschungen.

Der Vorschlag zur Ehrenbürgerschaft wurde am Dienstag im Kulturausschuss beschlossen und soll im nächsten Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Verleihung der Urkunden bei einer entsprechenden Zeremonie wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.