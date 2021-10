Wien: Drogen im Wert von einer halben Million Euro sichergestellt

Der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist nach einem anonymen Hinweis ein Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelungen.

Die Sicherstellung von rund 110 Kilogramm ereignete sich am 20. September und wurde erst jetzt bekannt. Bei der Aktion wurden vier Serben im Alter von 27, 44, 52 und 60 festgenommen. Der Straßenverkaufswert des Rauschgiftes liegt bei rund einer halben Million Euro. Zusätzlich wurden rund 7.700 Euro sichergestellt.

Marihuana in Lagerhalle gefunden

Zuerst nahmen die Beamten einen 44-Jährigen in Ottakring fest, bei dem eine größere Menge Marihuana sowie Schlüssel für eine Lagerhalle in Donaustadt gefunden wurden. In der Lagerhalle konnte eine Indoor-Aufzuchtanlage mit rund 200 Marihuana-Pflanzen aufgefunden werden.