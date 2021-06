Wien-Donaustadt: Motorradpolizist stoppt mutmaßlichen Drogenlenker

Ein Polizist der Landesverkehrsabteilung hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Suchtmittellenker aus dem Verkehr gezogen. Nachdem der Beamte wegen eines Fahrers mit unsicherer Fahrweise alarmiert wurde, entdeckte der Polizist, der mit einem Motorrad unterwegs war, das beschriebene Fahrzeug.

Nach einem kurzen Fluchtversuch holte der Beamte das Fahrzeug ein, welches mittlerweile mit laufendem Motor auf einem Parkplatz in der Berresgasse in Wien-Donaustadt abgestellt war. Der Lenker, ein 23- jähriger Österreicher, versuchte sich in einem Gebüsch vor der Polizei zu verstecken, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war.

Der Mann wurde festgenommen. Im Inneren seines Autos wurden ein Sack Cannabis, Bargeld sowie eine Waage sichergestellt. Der Verdächtige hatte außerdem keinen Führerschein und verweigerte die amtsärztliche Untersuchung.

