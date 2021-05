Wien-Donaustadt: 23-Jähriger bedroht Bruder und Eltern mit Messer

Am Sonntag eskalierte in den frühen Morgenstunden ein Streit zwischen zwei Brüdern im Alter von 21 und 23 Jahren. Bei der Auseinandersetzung im Bereich der Eßlinger Hauptstraße in Wien-Donaustadt soll der Ältere dann seinen Bruder und auch die Eltern mit einem Messer bedroht haben.

Alarmierte Polizisten konnten den Tatverdächtigen festnehmen, noch bevor Schlimmeres passierte. Der Österreicher zeigte sich in der Vernehmung geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: