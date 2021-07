Wien-Döbling: Polizei rettet entlaufenen Husky aus Bach

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden am Mittwochvormittag alarmiert, da ein herrenloser Hund in eine missliche Lage geraten war. Das Tier befand sich in der Hammerschmiedgasse in Wien-Döbling bei einer steilen Böschung in einem Bach.

Der Hund schaffte es nicht mehr aus eigener Kraft zurück auf die Straße. Die Polizisten legten dem Tier schließlich eine Leine um den Hals und hoben ihn über das Geländer auf den Fußweg.

Der Besitzer konnte schließlich gefunden werden. Er gab an, dass der Husky vermutlich in einem unaufmerksamen Moment durch ein defektes Gartentor entlaufen war. Der Hund ist wohlauf und wurde dem Besitzer übergeben.

