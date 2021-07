Die Enzis kehren ins Museumsquartier zurück

Auch wenn die Temperaturen derzeit keinerlei Frühlingsgefühle aufkommen lassen: Das Museumsquartier begrüßt kommende Woche die milde Jahreszeit. Dafür mottet das Wiener Kulturareal wieder seine bekannten wie beliebten Freiluftmöbel, die Enzis, aus und verteilt sie in den Höfen. Ab 19.00 Uhr geigt außerdem das Trio Lepschi bei freiem Eintritt auf, gab das MQ am Mittwoch per Aussendung bekannt.

Die Sitz- bzw. Liegemöglichkeiten sind heuer erneut in der Farbe "Mermaid", also in einem Türkiston, gehalten. Der Auftritt des Trio Lepschi, dem auch Autor und "Lemming"-Erfinder Stefan Slupetzky angehört, ist gleichzeitig der Auftakt einer Live-Konzertreihe, zu der in den Sommermonaten eine Reihe von Bands und Musikern geladen werden.