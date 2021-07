Bürger haben über Enzi-Farben abgestimmt

Ab Juni können sich Museumsquartier-Besucher ein bisschen wie Arielle fühlen: Denn die Sitzmöbel, auch "Enzis" genannt, werden heuer die Farbe "Mermaid" tragen. Der Türkiston setzte sich im Online-Voting mit 49 Prozent der Stimmen gegen "Tangerine" (Orange) und "Electro" (Hellblau) durch, wie das MQ am Dienstag bekannt gab. Insgesamt haben sich am Voting 5.317 Personen beteiligt.

Die alten Möbel werden "ab Hof" verkauft, die Online-Voranmeldung läuft.

Allerdings wird nur der Haupthof mit dunklem Türkis an Unterwasserwelten erinnern, in den Nebenhöfen werden weiterhin die alten Sitz- und Liegemöbel in "Tröpferlbadblau" zum Einsatz kommen. Dennoch gibt es nun einen Enzi-Überschuss, den das Wiener Museumsquartier mit einer Verkaufsaktion bekämpft. Um 600 Euro kann man sich einen Enzi für die eigene Terrasse sichern.