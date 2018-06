Wien: Die Citymaut ist endgültig abgesagt

In einem „gemeinsamen Dialog“ einigte sich die „SPÖ-Ostachse“, wie sich Ludwig, Niessl und Schnabl bezeichneten, darauf, die „Öffi-Zubringer“ im Verkehrsverbund Ostregion (VOR) zu verbessern. Laut Schnabl bedarf es einer „sinnvollen Taktung – gerade in Stoßzeiten“. Er will sich für ein 365-Euro-Öffi-Ticket in Niederösterreich einsetzen. Bisher gibt es im VOR ja nur streckenbezogene Jahreskarten. Burgenlands Landeshauptmann Niessl will außerdem das System der Pendlerpauschale auf eine kilometerbezogene Abrechnung umstellen. „Pendler, die eine lange Wegstrecke haben, werden benachteiligt“, sagt Niessl.