Wien: Corona-positiver randaliert in Polizeiinspektion

Eine 41-Jährige wandte sich am Montagnachmittag an die Polizei, nachdem es zu einem Streit über die Heimquarantäne ihres corona-positiven Lebensgefährten gekommen war. Völlig aufgebracht betrat sie die Polizeiinspektion in der Penzinger Leyserstraße, gefolgt von ihrem Lebensgefährten. Letzterer soll die Frau angeschrien und sich unmanierlich verhalten haben. Die Beamten versuchten den Mann zu beruhigen, doch dieser soll äußerst aggressiv gewesen sein und um sich gespuckt haben.

Weil sich der Tatverdächtige nicht beruhigen ließ und weiter randalierte, wurde er festgenommen. Ein Corona-Test fiel bei ihm positiv aus. Wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht. Bei ihm soll es sich um einen 30-jährigen Syrer handeln.

