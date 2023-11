Warum Wien auf die Rückkehr chinesischer Touristen wartet

Wien eilt zwar üblicherweise der Ruf voraus, ein Museum zu sein, dennoch wurde es nun in China als „Trendy Destination 2023“ ausgezeichnet. Den Award vergab die Trip.com-Gruppe, das größte Reiseportal Chinas. Erfreuliche Nachrichten. Die Liebesgeschichte zwischen China und Wien dauert ja schon eine Weile an.

Immerhin war Wien vor Corona nach Paris und London die am stärksten besuchte Städtedestination chinesischer Gäste in Europa: „Vor der Pandemie entfiel gut ein Drittel aller chinesischen Übernachtungen in Österreich auf Wien, drei Viertel nächtigten in Wiener 4- und 5-Stern-Hotels“, sagt Norbert Kettner, der Geschäftsführer des WienTourismus.

In den fünf Jahren vor der Pandemie stiegen die Nächtigungen aus China in Wien um ganze 84 Prozent an.

Niedergang

Nach Corona blieben Touristen aus China jedoch weitgehend aus. Zählte man 2019 in Wien noch rund 524.000 Nächtigungen von chinesischen Gästen, waren es 2022 nur noch 56.000. Hingegen hatte sich etwa die Zahl US-amerikanischer Gäste 2022 fast wieder eingependelt – sie lag im Vorjahr hinter Gästen aus Österreich und Deutschland auf Platz drei.